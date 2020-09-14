"Ростов" - "Локомотив". Крыховяк и Мамаев остались в запасе Стали известны составы "Ростова" и "Локомотива" на матч 7-го тура РПЛ. Матч "Ростов" - "Локомотив" начнется в 20:30 мск.Команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Железнодорожники расположились на десятой позиции, имея в своем активе 8 баллов. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:18 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Ростов Локомотив Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 60 1 2 3 4 5