"Это опять слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100 процентов выкладывается за ЦСКА. Смысла сейчас говорить на тему, не подкрепленную фактами, я не вижу", - сказал Бабаев.
Ранее появилась информация, что "Зенит" готов приобрести Влашича за 40 млн евро.
В текущем сезоне Влашич забил четыре гола и отдал голевую передачу в пяти матчах чемпионата России.
Источник: Sport24
Бабаев: интерес "Зенита" к Влашичу? Это опять слухи
Генеральный директор Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к полузащитнику армейцев Николе Влашичу.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!