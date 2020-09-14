"Мы считаем, что Лапочкин провел этот матч на очень высоком уровне. У нас нет к нему вопросов, он провел игру на самом высоком уровне", - сказал Хачатурянц.
Напомним, что единственный мяч был забит с пенальти, а также Лапочкин удалил двух игроков "Динамо" и одного - "Рубина".
Источник: "СЭ"
Хачатурянц: Лапочкин провел матч "Динамо" - "Рубин" на самом высоком уровне
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал судейство Сергея Лапочкина в поединке 7-го тура РПЛ "Динамо" - "Рубин" (0:1).
Фото: "Чемпионат"
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