В матче 7-го тура РПЛ с "Арсеналом" Дзюба забил 120 мяч в чемпионатах России. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Лоськовым, которым теперь делит пятое место рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов России.
Первое место среди лучших бомбардиров занимает Олег Веретенников, у которого 143 мяча.
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
1. Олег Веретенников - 143
2. Александр Кержаков - 139
3. Дмитрий Кириченко - 127
4-5. Артем Дзюба, Дмитрий Лоськов - 120
6. Роман Павлюченко - 104
7. Сергей Семак - 102
Дзюба забил 120 мяч в чемпионатах России. Он догнал Лоськова
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!