Встреча в Петербурге завершилась поражением тульской команды со счетом 1:3.
"У нас первый тайм не получился, особенно отрезок, когда пропустили. Во втором тайме игра поменялась, начали спокойнее играть. Предложили успокоиться, а то в первом тайме волновались. Второй тайм получился, были хорошие моменты, могли забить при счете 2:1, но подвела реализация. Пропустили спорный третий гол. Проиграли 1:3, к сожалению", - сказал Подпалый.
В текущем сезоне РПЛ "Арсенал" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
В следующем туре подопечные Подпалого на своем поле сыграют с "Сочи". Матч пройдет 20 сентября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
Подпалый: могли забить при счете 2:1, но подвела реализация
Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый подвел итог матча 7-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Арсенал"
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