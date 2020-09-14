Поединок завершился победой петербургской команды со счетом 3:1. В составе "Зенита" мячи забили Мостовой, Дзюба и Ерохин.
"Хороший первый тайм, хорошо и надежно играли в обороне, неплохо в атаке. А во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность в движении, позволили сопернику перехватить инициативу, были у него неплохие подходы, удары из-за пределов штрафной. Один из ударов закончился взятием ворот. Игра пошла нервная, потому что цена ошибки была высока. Это непростая, но заслуженная победа," - сказал Семак
После этой победы "Зенит" поднялся на первое место, набрав 16 очков. Отметим, что петербургская команда до этого не выигрывала в двух предыдущих матчах, набрав одно очко.
В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с "Уралом". Встреча пройдет 19 сентября и начнется в 16:30 мск.
Источник: "СЭ"
Семак: непростая, но заслуженная победа
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч 7-го тура чемпионата России с "Арсеналом".
Фото: ФК "Зенит"
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