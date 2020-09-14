Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Московская команда расположилась на девятой позиции, имея в своем активе 9 баллов.
Отметим, что "Локомотив" не может выиграть пять матчей подряд.
Чемпионат России
7 тур
"Ростов" - "Локомотив" - 0:0
"Ростов": Песьяков, Чернов, Осипенко, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Ерёменко (Мамаев, 73), Байрамян (Ташевски, 90+1), Норманн, Ионов (Долгов, 85), Шомуродов (Полоз, 73).
"Локомотив": Гильерме, Мурило, Живоглядов, Магкеев, Рыбусь, Чорлука, Куликов (Эдер, 85), Антон Миранчук, Рыбчинский (В.Игнатьев, 86), Камано (Крыховяк, 68), Смолов (Лисакович, 62).
Предупреждения: Крыховяк, 74, Ионов, 77, В.Игнатьев, 90+2
"Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью, железнодорожники продлили серию без побед до пяти матчей
Фото: ФК "Ростов"
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