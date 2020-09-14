Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 3:1. Отметим, что Мостовой в этой игре забил первый мяч за "Зенит".
"Очень хотелось, чтобы именно дома забил, при наших болельщиках. Очень приятно!
Пропустили мяч и очень не понравилось, что мы так подсели, Тула реально перехватила инициативу. Было непросто физически, приходилось много отрабатывать в обороне. Главное, что забили третий гол и чуть успокоились", - передает слова Мостового пресс-служба "Зенита".
После этой победы "Зенит" поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с "Уралом". Встреча пройдет 19 сентября и начнется в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Мостовой в составе "Зенита" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Мостовой: очень не понравилось, что после пропущенного мяча подсели
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой подвел итог матча 7-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ФК "Зенит"
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