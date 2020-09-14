Московская команда за игру нанесла один удар в створ ворот.
Подопечные Марко Николича продлили серию без побед до пяти матчей.
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В следующем туре железнодорожники на своем поле примут "Тамбов". Игра состоится 20 сентября.
"Локомотив" в матче с "Ростовом" нанес один удар в створ ворот
В поединке 7-го тура РПЛ "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).
Фото: ФК "Ростов"
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