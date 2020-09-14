— Команда еще в прошлом сезоне показала, что способна на многое. Ей непросто далась первая часть чемпионата, когда из-за масштабного обновления состава после выхода в РПЛ долго не удавалось сыграться, в результате чего на зимний перерыв футболисты ушли на последнем месте, — заявил Червиченко.
Червиченко отмечает, что уже после зимней паузы, когда команды провели несколько матчей до остановки чемпионата из-за коронавируса, "Сочи" смотрелся хорошо и показывал очень высокий уровень игры.
— Но уже в марте, до ковидной паузы, "Сочи" показывал очень высокий уровень. Тогда лидерами команды были Кокорин и Мостовой, но сейчас мы видим, что и без них клуб готов стабильно набирать очки, — рассказал функционер в интервью "Известиям".
Червиченко считает, что сейчас у "Сочи" появились новые лидеры, например, Кристиан Нобоа, забивший в этом сезоне уже пять мячей. Он отмечает, что сочинский клуб уверенно идёт по дистанции, что вполне позволит им побороться за еврокубки.
"Сочи" после семи туров идёт на втором месте с 15 очками, отставая от "Зенита" на одно очко.
29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды вторую половину прошлого сезона. За команду нападающий провёл 10 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи. После окончания контракта с "Зенитом" Кокорин подписал соглашение со "Спартаком".
22-летний Мостовой отыграл за сочинский клуб весь прошлый сезон. Он провёл за команду 26 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач. После окончания сезона Мостовой вернулся в "Зенит", за который в текущей кампании провёл шесть матчей, забил гол и отдал голевую передачу.
Червиченко: "Сочи" стабильно набирает очки и без Кокорина с Мостовым
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
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