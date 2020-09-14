Червиченко: "Сочи" стабильно набирает очки и без Кокорина с Мостовым

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
— Команда еще в прошлом сезоне показала, что способна на многое. Ей непросто далась первая часть чемпионата, когда из-за масштабного обновления состава после выхода в РПЛ долго не удавалось сыграться, в результате чего на зимний перерыв футболисты ушли на последнем месте, — заявил Червиченко.

Червиченко отмечает, что уже после зимней паузы, когда команды провели несколько матчей до остановки чемпионата из-за коронавируса, "Сочи" смотрелся хорошо и показывал очень высокий уровень игры.

— Но уже в марте, до ковидной паузы, "Сочи" показывал очень высокий уровень. Тогда лидерами команды были Кокорин и Мостовой, но сейчас мы видим, что и без них клуб готов стабильно набирать очки, — рассказал функционер в интервью "Известиям".

Червиченко считает, что сейчас у "Сочи" появились новые лидеры, например, Кристиан Нобоа, забивший в этом сезоне уже пять мячей. Он отмечает, что сочинский клуб уверенно идёт по дистанции, что вполне позволит им побороться за еврокубки.

"Сочи" после семи туров идёт на втором месте с 15 очками, отставая от "Зенита" на одно очко.

29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды вторую половину прошлого сезона. За команду нападающий провёл 10 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи. После окончания контракта с "Зенитом" Кокорин подписал соглашение со "Спартаком".

22-летний Мостовой отыграл за сочинский клуб весь прошлый сезон. Он провёл за команду 26 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач. После окончания сезона Мостовой вернулся в "Зенит", за который в текущей кампании провёл шесть матчей, забил гол и отдал голевую передачу.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Сочи Спартак Червиченко Кокорин Мостовой Нобоа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

На этой неделе Депай перейдёт в "Барселону"
ЦСКА назвал победителя на лучший концепт формы клуба (фото)
Чемпионшип и чемпионат Бразилии выше РПЛ в списке самых дорогих лиг 1
Олич: Россия для меня — успешная страна. Готов поработать здесь тренером
"Приходится расчехлять секретное оружие". Евсеев — о расставании с Вомбергаром
Боков: я бы поспорил с тем, что "Зенит" явно сильнейший клуб в стране
Олич: все четыре гола, которые я забил "Спартаку", я помню до сих пор. Все другие забыл, а эти помню 2
Геркус: очень скучно смотреть как Кикнадзе делает "Локомотив" самым сильным, каким он только может быть
Источник: "Зенит" предлагал 35 млн евро за де Пауля. Игрок отказался играть в России 1
Олич: Влашич доволен всем в ЦСКА. Думаю, он останется в команде ещё на год-два
Бышовец: по игре с "Арсеналом" видно, что перерыв на сборные пошел "Зениту" на пользу 1
Уткин: в том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений 3
Червиченко: "Сочи" стабильно набирает очки и без Кокорина с Мостовым
Андронов: в нашем футболе нет смысла без "Спартака", но в дерби он был ужасен 4
Сычёв: "Локомотив" анонсировал атакующий футбол, но его и в помине не видно 1
"Челси" на выезде обыграл "Брайтон"
Ионов: недовольны результатом матча с "Локомотивом"
«Ростов» и «Локо» показали, почему застряли в середине таблицы. Не наиграли даже на гол – какие тут еврокубки?
Представлен официальный мяч Лиги чемпионов нового сезона
Карпин заявил, что его не беспокоит малое количество забитых мячей
Николич: до Лиги чемпионов будет много матчей, сейчас готовимся к "Тамбову 1
"Локомотив" в матче с "Ростовом" нанес один удар в створ ворот
Мостовой: очень не понравилось, что после пропущенного мяча подсели
"Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью, железнодорожники продлили серию без побед до пяти матчей 17
"Пропал мальчик, 39 лет". Федотов просит о помощи в поисках Широкова 6
Бывший игрок "Реала" Метцельдер признался в распространении детской порнографии
"Рабочий день". Невеста Роналду опубликовала горячее фото в купальнике 8
Рейтинг Forbes: Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года 1
Семак: непростая, но заслуженная победа 2
В штаб-квартире «Сельты» произошел пожар (видео)
Все новости