— Я буду защищать Николича. Он честно работает, как умеет. В том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений. В том, что он был оптимальным выбором - нет, я так не думаю. И я никогда так не думал, кстати, но он работает как может. Других игроков сегодня клуб ему предоставить не может. Некомпетентен клуб. Вот и все, — написал Уткин в своём телеграме.
Такие слова Уткин написал после игры "Локомотива" и "Ростова" (0:0). Блогер считает, что команды, во-первых, сыграли бездарный матч. Во-вторых, будь на месте Николича сейчас Сёмин, то он бы заявил, что это первая игра после матчей сборных, в клубе нет Баринова, Миранчука и Крыховяка, и все бы начали спрашивать с "Локомотива": "где игроки?", а в случае с Николичем просят атакующий футбол. Уткин считает, что в такой ситуации у Сёмина никогда не спрашивали бы за атакующий футбол.
Юрий Сёмин покинул команду в мае 2020 года, когда закончился срок его трудового соглашения. Николич возглавил "Локомотив" с первого июня, руководил командой в оставшихся восьми матчах прошлого сезона, приведя клуб ко второму месту в турнирной таблице. Сейчас "железнодорожники" после семи туров идут на девятом месте с девятью очками.
Уткин: в том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений
Футбольный блогер Василий Уткин встал на защиту главного тренера "Локомотива" Марко Николича.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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