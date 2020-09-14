— Сразу скажу, что матч со "Спартаком" — это каждый раз особая игра. Дерби — самые запоминающиеся встречи, которые я провел в России. Все четыре гола, которые я забил "Спартаку", я помню до сих пор, как будто это было вчера. Все другие забыл, а эти помню (смеется). Такие моменты останутся со мной до конца жизни, — рассказал экс-футболист пресс-службе клуба.
41-летний Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. За армейский клуб хорват провёл 116 матчей, забил 44 гола и отдал 14 голевых передач. С командой Олич выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. Также на его счету победа в Кубке УЕФА.
После ЦСКА хорват поиграл за "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург", "Мюнхен 1860", а летом 2017 закончил карьеру. Сейчас Олич помощник тренера в сборной Хорватии.
Олич: все четыре гола, которые я забил "Спартаку", я помню до сих пор. Все другие забыл, а эти помню
Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич рассказал, что матчи со "Спартаком" были самыми важными в футболке армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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