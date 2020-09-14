— Я ожидал такой результат. Я бы уже поспорил с тем, что "Зенит" явно сильнейший клуб в стране. В прошлом сезоне с этим было не поспорить, а сейчас питерцам тяжело даются матчи, они теряют очки. В той же встрече с ЦСКА (2:1) не все было так однозначно, — рассказал экс-футболист в интервью "Р-Спорту".
Также Боков считает, что нападающий питерцев Артём Дзюба продолжает держать свою уровень, несмотря на критику, он лидер, который ведет за собой сборную России и "Зенит".
В седьмом туре "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" (3:1), поднявшись на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России с 16 очками.
Боков: я бы поспорил с тем, что "Зенит" явно сильнейший клуб в стране
Экс-защитник "Зенита" Максим Боков высказался о силе команды после игры с тульским "Арсеналом" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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