25-летний Вомбергар вчера вернулся в словенскую "Олимпию". Как сообщает Transfermarkt, "Уфа" потеряла на этом трансфере 550 тысяч евро: клуб покупал его у "Олимпии" в марте 2019 года за 1 млн евро, а продал за 450 тысяч.
"Приходится расчехлять секретное оружие". Евсеев — о расставании с Вомбергаром
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в шуточной форме обыграл уход нападающего Андреса Вомбергара из команды.
25-летний Вомбергар вчера вернулся в словенскую "Олимпию". Как сообщает Transfermarkt, "Уфа" потеряла на этом трансфере 550 тысяч евро: клуб покупал его у "Олимпии" в марте 2019 года за 1 млн евро, а продал за 450 тысяч.
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