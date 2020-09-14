Победителем стал Иван Семёнов, а его фиолетовый концепт формы, который выбрали футболисты, станет третьим комплектом экипировки ЦСКА на текущий сезон.
Победитель получит от клуба подарки, в том числе экземпляр такой формы, а также два билета на любой домашний матч ЦСКА.
Источник: пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА назвал победителя на лучший концепт формы клуба (фото)
Московский ЦСКА огласил результаты конкурса на концепт формы клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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