Как сообщает журналист Экрем Конур, турецкий клуб предложил 34-летнему хорвату зарплату в 3,5 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил Манджукичу зарплату в 3 млн евро в год.
С декабря 2019 года Манджукич выступал за "Аль-Духаиль", забив гол в семи матчах. Сейчас футболист является свободным агентом.
Источник: "Фенербахче" предложил Манджукичу зарплату больше, чем "Локомотив"
Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в "Фенербахче".
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press
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