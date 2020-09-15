"Хан Кван Сон - это уже закрытый вопрос, его у нас не будет. В чем была проблема? Не договорились по условиям," - сказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
В 2019 году Сон перешёл в "Ювентус" из "Кальяри", но так и не провёл ни одного матча за основную команду туринцев, после чего был продан в "Аль-Духайль".
Источник: Sport24
"Тамбов" не смог согласовать аренду Хана Кван Сона
Нападающего "Аль-Духайля" Хана Кван Сона не будет в "Тамбове".
Фото: ФК "Кальяри"
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