"Динамо" просит дать оценку арбитру в семи спорных эпизодах и проверить Лапочкина на полиграфе.
Московский клуб попросил обратить особое внимание на назначение спорного пенальти в свои ворота и удаление нападающего Николая Комличенко.
Поединок завершился поражением "Динамо" со счетом 0:1.
"Динамо" просит проверить арбитра Лапочкина на полиграфе
После матча 7-го тура РПЛ "Динамо" - "Рубин" московский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства Сергея Лапочкина.
Фото: "Чемпионат"
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