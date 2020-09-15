Подмосковная команда победила "Зенит" со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Мохамед Конате.
16 сентября будут сыграны еще шесть матчей первого тура группового раунда Кубка России.
Кубок России
1 тур
"Зенит" Иркутск - "Химки" - 0:1
Гол: Конате, 64.
"Химки" на выезде обыграли иркутский "Зенит" в Кубке России
Иркутский "Зенит" в матче группового раунда Кубка России принимал "Химки".
Фото: "Матч ТВ"
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