20-летний футболист прошёл дополнительное обследование, которое выявило у игрока повреждение двух мышц правого бедра. О сроках полного восстановления игрока будет сообщено дополнительно.
Напомним, что повреждение Дивеев получил в расположении молодёжной сборной России. В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел 6 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки. Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2024 года.
Источник: пресс-служба ЦСКА
У Дивеева после дополнительного обследования выявлено повреждение двух мышц правого бедра
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев продолжает восстановление после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
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