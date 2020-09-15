Футболист "Рубина" Игнатьев 174 раза за год нарушил ПДД

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев, который 15 сентября стал участником ДТП в центре Казани, за один год водительского опыта 174 раза нарушил ПДД.

Фото: ФК "Рубин"