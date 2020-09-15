По информации источника, на данный момент у футболиста 10 неоплаченных штрафов. При этом ни один из них не просрочен.
Напомним, что ранее появилась информация о ДТП с участием Игнатьева. Сам игрок не пострадал, а девушку, находившуюся за рулем другого автомобиля, госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Напомним, что Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара" в 2019 году. За это время в чемпионате России в футболке казанского клуба 21-летний форвард провел 17 матчей и забил 3 гола.
Источник: "Бизнес Online"
Футболист "Рубина" Игнатьев 174 раза за год нарушил ПДД
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев, который 15 сентября стал участником ДТП в центре Казани, за один год водительского опыта 174 раза нарушил ПДД.
Фото: ФК "Рубин"
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