"Не могу поздравить Карасева с хорошим судейством. И не потому, что я спартаковец, просто нет повода. Во-первых, он уже на второй минуте должен был показать красную карточку Карпову.
А в случае, когда тот же Карпов завалил в штрафной Айртона, был стопроцентный пенальти. Не хочу тем самым поставить под сомнение победу ЦСКА, но есть правила, по которым живет футбол. И принимать решения надо следуя им, а не по чьему-то усмотрению", - передает слова Романцева "Спорт-экспресс".
Напомним, что встреча ЦСКА и "Спартака" завершилась победой "армейцев" со счетом 3:1. По итогам матча "красно-белые" направили письмо в РФС с просьбой разобрать спорные эпизоды матча.
После 7-и туров "Спартак" занимает 3 место в чемпионате России. Следующий матч "красно-белых" состоится 16 сентября в рамках группового этапа Кубка России с "Родиной". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Романцев раскритиковал работу Карасева в матче ЦСКА - "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
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