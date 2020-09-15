Как сообщает источник, 30-летний футболист подпишет контракт по схеме "1+1".
Сейчас тамбовчане оформляют футболисту рабочую визу, после получения которой полузащитник прилетит в Россию из Ганы.
С лета 2019 по лето 2020 года Рабиу выступал во Франции за ФК "Париж". Футболист в России защищал цвета "Крыльев Советов", "Анжи" и "Кубани".
Источник: РБ-Спорт.
"Тамбов" договорился с Рабиу. С игроком согласован годичный контракт
Полузащитник Мохаммед Рабиу в ближайшее время подпишет контракт с "Тамбовом".
Фото: ФК "Кубань"
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