— Способен ли "Спартак" взять золото? Вряд ли. Да и за медали "Спартаку" будет тяжело бороться. 4-5-е место — вот более реальная цель, — рассказал Юран в интервью Sport24.
После поражения от ЦСКА "Спартак" занимает третью строчку турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги с 14 очками после семи туров.
Юран: 4-5 место — вот реальная цель "Спартака" в этом сезоне
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран считает, что "Спартак" не сможет побороться за медали в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Getty Images
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