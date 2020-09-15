Юран: 4-5 место — вот реальная цель "Спартака" в этом сезоне

Экс-наставник "Химок" Сергей Юран считает, что "Спартак" не сможет побороться за медали в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Getty Images
— Способен ли "Спартак" взять золото? Вряд ли. Да и за медали "Спартаку" будет тяжело бороться. 4-5-е место — вот более реальная цель, — рассказал Юран в интервью Sport24.

После поражения от ЦСКА "Спартак" занимает третью строчку турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги с 14 очками после семи туров.

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Теги: Спартак Юран
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