— "Зенит" сыграл очень уверенно. Понравилось, как наш воспитанник Круговой на фланге взаимодействовал с Малкомом, не испытывал особых проблем. Мостовой забил два гола, но, к сожалению, один не засчитали, так как залез в положение вне игры. Видно, что молодые ребята довольно уверенно себя чувствуют и постепенно адаптируются в "Зените", — рассказал функционер в интервью "Р-Спорту".
22-летний Круговой — воспитанник "Зенита". В 2018 году его контракт выкупила "Уфа", спустя год "Зенит" вернул футболиста, отдав в годичную аренду башкирскому клубу. С текущего сезона Круговой выступает за первую команду "Зенита", проведя шесть матчей и отдав голевую передачу.
22-летний Мостовой находится в структуре "Зенита" с зимы 2019 года. Прошлый год полузащитник провёл на правах аренды в "Сочи", где за 26 матчей забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
Аршавин: молодые игроки "Зенита" чувствуют себя уверенно и постепенно адаптируются
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал игру молодых футболистов клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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