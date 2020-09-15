Как сообщает сайт клуба, начиная с 14 сентября клуб начинает поставку еды в благотворительную организацию помощи бездомным. Акция будет проводится после каждого домашнего матча "сине-бело-голубых".
Питание будет доставляться бесплатно, а его должно будет хватить как минимум на день работы организации. Акция продлится до конца текущего сезона.
"Зенит" будет доставлять еду бездомным
Питерский "Зенит" объявил о запуске благотворительной акции.
Фото: ФК "Зенит"
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