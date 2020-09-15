"Зенит" будет доставлять еду бездомным

Питерский " Зенит " объявил о запуске благотворительной акции.

Фото: ФК "Зенит"

Как сообщает сайт клуба, начиная с 14 сентября клуб начинает поставку еды в благотворительную организацию помощи бездомным. Акция будет проводится после каждого домашнего матча "сине-бело-голубых".



Питание будет доставляться бесплатно, а его должно будет хватить как минимум на день работы организации. Акция продлится до конца текущего сезона.