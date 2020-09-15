— Валерий Георгиевич исходит из футболистов, которые есть в "Ростове". Старается ставить тот футбол, в который они смогут сыграть. Карпин — боец и максималист. С таким тренером "Ростов" пошумит в Европе, — рассказал Юран в интервью Sport24.
Юран тренировал "Химки" до лета 2020 года. Затем стороны сошлись в продлении, а на место Юрана был назначен Дмитрий Гунько.
51-летний Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2019 года. В текущем сезоне клуб идёт на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России после семи туров.
"Ростов" стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
Юран: с Карпиным "Ростов" пошумит в Европе. Он — боец и максималист
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран высказался о работе Валерия Карпина в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
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