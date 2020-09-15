В "Роторе" не выявлено новых случаев коронавируса

Футболисты и персонал "Ротора" продолжают сдавать тесты на коронавирус.

Фото: ФК "Ротор"

Напомним, в "Роторе" у нескольких футболистов был выявлен коронавирус. Они изолированы и переносят болезнь в легкой форме.



Сообщается, что в "Роторе" тестирование проходит каждый день. Из-за карантина клуб не смог сыграть в матче 7-го тура с "Краснодаром".



Источник: пресс-служба "Ротора".