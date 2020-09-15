Напомним, в "Роторе" у нескольких футболистов был выявлен коронавирус. Они изолированы и переносят болезнь в легкой форме.
Сообщается, что в "Роторе" тестирование проходит каждый день. Из-за карантина клуб не смог сыграть в матче 7-го тура с "Краснодаром".
Источник: пресс-служба "Ротора".
В "Роторе" не выявлено новых случаев коронавируса
Футболисты и персонал "Ротора" продолжают сдавать тесты на коронавирус.
Фото: ФК "Ротор"
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