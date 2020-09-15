— После первого гола в дерби мы отступили. 25 минут мы доминировали на поле, хорошо прессинговали, где-то контролировали игру. После забитого гола упустили нить игры , пропустили быстрый ответный гол, а дальше мы не контролировали игру должным образом.
Отыграл все семь матчей сезона в старте? Я никогда не задумывался о каких-то статусах. Я работаю на максимум, а дальше определяет тренер.
О "Родине" знаю, что это — новая команда. У них много молодых футболистов, поэтому они покажут много желания, — заявил Маслов в интервью пресс-службе клуба.
Матч "Спартак" — "Родина" в Кубке России состоится завтра, 16 сентября.
Маслов: после пропущенного первого гола от ЦСКА мы потеряли нить игры
Фото: ФК "Спартак"
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