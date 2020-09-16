"Есть несколько образцов для подражания: Ромарио, Неймар, Окоча. Эти футболисты обладают большим набором качеств. Все время смотрю эпизоды и пытаюсь взять что-то для себя", - цитирует футболиста "Спорт-экспресс".
22-летний Эджуке перешел в армейский клуб в летнее межсезонье из голландского "Херенвена" за 11,5 млн евро. В матче 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" форвард отметился первым голом за ЦСКА.
ЦСКА имеет в активе 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Форвард ЦСКА Эджуке назвал футболистов, которым он пытается подражать
Новичок ЦСКА Чидера Эджуке назвал футболистов, стиль игры которых он пытается копировать.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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