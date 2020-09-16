"Не все нравится в игре "Спартака". Есть замечания и много претензий к главному тренеру. Одни игроки играют, а другие нет. Не совсем всегда понятные замены. Эта запутанная ситуация всегда присутствует. Может, поэтому у Спартака» не получается иногда то, что мы от них ждем", - сказал Мостовой.
16 сентября "Спартак" в первом туре группового раунда Кубка России разгромил "Родину" со счетом 5:1. Отметим, что в этой игре впервые в составе красно-белых сыграл нападающий Александр Кокорин.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют на выезде с "Рубином". Встреча пройдет 20 сентября и начнется в 16:30 мск.
Источник: Матч ТВ
Мостовой: есть много претензий к Тедеско
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением о последних результатах красно-белых.
Фото: Sportbox
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