Еще один игрок "Ротора" заразился коронавирусом

Защитник "Ротора" Даниил Степанов сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: ФК "Ротор"

Таким образом, в составе волгоградской команды десять игроков и тренер по работе с вратарями заражены коронавирусом.



Несмотря на это, "Ротор" планирует принять участие в матче 8-го тура с "Ростовом", но официального решения по этой игре пока нет.



Источник: РБ-Спорт