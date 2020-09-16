Таким образом, в составе волгоградской команды десять игроков и тренер по работе с вратарями заражены коронавирусом.
Несмотря на это, "Ротор" планирует принять участие в матче 8-го тура с "Ростовом", но официального решения по этой игре пока нет.
Источник: РБ-Спорт
Еще один игрок "Ротора" заразился коронавирусом
Защитник "Ротора" Даниил Степанов сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Ротор"
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