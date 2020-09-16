"Приятно, что меня сравнивают с Себастьяном Дриусси. Он очень сильный игрок. Я готов к конкуренции с аргентинцем, куда я денусь. Конкуренция всех наверх тянет, когда чувствуешь, что тебе в спину дышат", - сказал Мостовой.
В текущем сезоне РПЛ Мостовой в составе "Зенита" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Уралом". Матч состоится 19 сентября и начнется в 16:30 мск.
Источник: Матч ТВ
Мостовой: готов к конкуренции с Дриусси
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о борьбе за место в основном составе команды.
Фото: ФК "Зенит"
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