Жигулев: обидно, что отменили матч с "Краснодаром"

Полузащитник "Ротора" Илья Жигулев рассказал о своем самочувствии.

Фото: ФК "Краснодар"

"Чувствую себя уже нормально, первые дни были не очень, но сейчас уже лучше. Хочется уже быстрее вернуться в нормальную жизнь и чтобы это прошло мимо нашей команды.



Очень ждал игру против "Краснодара", обидно, что вообще отменили матч", - сказал Жигулев в комментарии клубной пресс-службе.



Напомним, что коронавирус диагностирован у футболистов Довбни, Кожемякина, Байрыева, Жигулева, Саплинова, Муллина, Давиташвили, Микелтадзе, Степанова и Кипиани, а также у тренера вратарей Варивончика