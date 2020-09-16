"Чувствую себя уже нормально, первые дни были не очень, но сейчас уже лучше. Хочется уже быстрее вернуться в нормальную жизнь и чтобы это прошло мимо нашей команды.
Очень ждал игру против "Краснодара", обидно, что вообще отменили матч", - сказал Жигулев в комментарии клубной пресс-службе.
Напомним, что коронавирус диагностирован у футболистов Довбни, Кожемякина, Байрыева, Жигулева, Саплинова, Муллина, Давиташвили, Микелтадзе, Степанова и Кипиани, а также у тренера вратарей Варивончика
Жигулев: обидно, что отменили матч с "Краснодаром"
Полузащитник "Ротора" Илья Жигулев рассказал о своем самочувствии.
Фото: ФК "Краснодар"
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