Сборная России поднялась на шесть позиции и занимает 32-е место в рейтинге ФИФА. В текущем месяце подопечные Станислава Черчесова добыли две победы в Лиге Наций - обыграли Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).
Первое место в рейтинге занимает Бельгия, на второй позиции расположилась Франция, на третьей - Бразилия.
Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Фото: РФС
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