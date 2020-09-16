Эта победа стала для Сергея Семака 63-й на посту главного тренера петербургского клуба. Семак по этому показателю обошел португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша и занимает 6-е место в истории клуба.
Больше всех побед на посту главного тренера "Зенита" одержал Павел Садырин (125). Далее идут Юрий Морозов (121) и Лучано Спаллетти (105).
Источник: Zenit-History
Семак обошел Виллаш-Боаша по победам на посту главного тренера "Зенита"
В матче 7-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1.
Фото: ФК "Зенит"
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