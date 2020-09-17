"Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, он не болел за ЦСКА. Путин болел за "Зенит". И это нормально. Он же из Питера. Но Владимир Владимирович очень радовался нашему успеху. Но круче всего радовался нашей победе в Кубке УЕФА министр Иванов", - приводит слова Олича Metaratings.
Олич играл за армейский клуб с 2003 по 2006 год. На его счету 112 игр за ЦСКА и 41 гол.
Напомним, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. В финальном матче турнира армейцы одержали победу над "Спортингом" со счетом 3:1.
Олич: даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, Путин не болел за ЦСКА. Он болел за "Зенит", и это нормально
Бывший футболист ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным после победы в Кубке УЕФА.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!