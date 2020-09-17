"Понятно, что игра с красно-белыми — всегда событие для любого армейца. Дерби и так далее. Но сейчас как для футболиста "Уфы", который оказался не нужен ЦСКА, игра против бывшего клуба для меня будет более принципиальной. Хочется доказать свою состоятельность", - приводит слова Жамалетдинова Sportbox.ru.
Жамалетдинов, который является воспитанником армейского клуба, принял участие в 41 матче за ЦСКА и отметился 5 забитыми голами и 1 ассистом. В 2020 году он подписал контракт с "Уфой". Сумма трансфера составила 270 тысяч евро. В нынешнем сезоне на счету нападающего 7 игр и 1 гол.
"Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 7 турах.
Матч между "Уфой" и ЦСКА в рамках 8-го тура чемпионата России пройдет 20 сентября и начнется в 14:00 мск.
Жамалетдинов: игра против ЦСКА будет более принципиальной, чем против "Спартака"
Форвард "Уфы" Тимур Жамалетдинов рассказал, что матчи против ЦСКА будут для него принципиальными.
Фото: Советский спорт
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