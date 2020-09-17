Жамалетдинов: игра против ЦСКА будет более принципиальной, чем против "Спартака"

Форвард "Уфы" Тимур Жамалетдинов рассказал, что матчи против ЦСКА будут для него принципиальными.
Фото: Советский спорт
"Понятно, что игра с красно-белыми — всегда событие для любого армейца. Дерби и так далее. Но сейчас как для футболиста "Уфы", который оказался не нужен ЦСКА, игра против бывшего клуба для меня будет более принципиальной. Хочется доказать свою состоятельность", - приводит слова Жамалетдинова Sportbox.ru.

Жамалетдинов, который является воспитанником армейского клуба, принял участие в 41 матче за ЦСКА и отметился 5 забитыми голами и 1 ассистом. В 2020 году он подписал контракт с "Уфой". Сумма трансфера составила 270 тысяч евро. В нынешнем сезоне на счету нападающего 7 игр и 1 гол.

"Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 7 турах.

Матч между "Уфой" и ЦСКА в рамках 8-го тура чемпионата России пройдет 20 сентября и начнется в 14:00 мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Жамалетдинов Уфа Спартак ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Юран попросит РФС направить в детский дом сумму его штрафа
У защитника "ПСЖ" Берната диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Харлачев назначен новым главным тренером омского "Иртыша"
В "Баварии" подтвердили, что Алькантара перейдет в "Ливерпуль"
"Нам теперь тоже нужно заявить о снятии с чемпионата?". Гендиректор "Динамо" - о судействе в матче с "Рубином" 2
Президенту "Барселоны" Бартомеу вынесут вотум недоверия
"Лион" проявляет интерес к полузащитнику "Милана"
Избитый Широковым судья Данченков: его знакомые предлагали замять дело 4
Жамалетдинов: игра против ЦСКА будет более принципиальной, чем против "Спартака" 6
Алли может покинуть "Тоттенхэм" в текущее трансферное окно
"ПСЖ" предложил "Наполи" за Кулибали 52 миллиона евро 1
Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в "Тоттенхэм"
Олич: даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, Путин не болел за ЦСКА. Он болел за "Зенит", и это нормально 1
Россия стартует в еврокубках-2020/21. 5 лет назад «Динамо» Черчесова выиграло все матчи в группе 5
Стало известно, сколько Бэйл будет зарабатывать в "Тоттенхэме"
Семин напал на Кикнадзе: говорит, Миранчука надо было продавать дороже и зимой. Но как, если контракт заканчивался?
Семак обошел Виллаш-Боаша по победам на посту главного тренера "Зенита" 4
Алькантара озвучил свои требования по зарплате в случае перехода в "Ливерпуль"
Источник: игроки "ПСЖ" перестают верить в Тухеля 2
Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА 4
Жигулев: обидно, что отменили матч с "Краснодаром"
Кирьяков: игру "Динамо" в Лиге Европы жду с тревогой
Степашин: надеюсь, "Динамо" не опозорится в еврокубках 4
Куман может пропустить первый тур Ла Лиги
Мостовой: готов к конкуренции с Дриусси
Перед входом в клубный магазин "Марселя" вытирают ноги о футболку Неймара (видео) 2
Бадель перешел в "Дженоа". Игроком интересовался "Локомотив"
Бывший вратарь "Спартака" Дикань заразился коронавирусом 3
Немецкий клуб соблюдал правила дистанцирования и пропустил 37 мячей 2
Еще один игрок "Ротора" заразился коронавирусом 5
Все новости