Напомним, в начале сентября Юран был оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что специалист после досрочного расторжения контракта с "Химками" заявил, что его уход из команды связан с указанием от гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова.
"Мы обсудим с юристом все детали. Это деньги все-таки немаленькие. Хотел бы отправить в детский дом. Без разницы, скажет РФС или мы сами найдем. Надо, чтобы эта сумма пошла на хорошие дела. Хорошая сумма, чтобы что-то приобрести или куда-то поехать", - сказал Юран.
Источник: РИА Новости
Юран попросит РФС направить в детский дом сумму его штрафа
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран попросит РФС направить сумму его штрафа в детский дом.
Фото: ФК "Шинник"
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