Глава судейского комитета провел встречу с клубами РПЛ

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретился в Доме футбола с руководителями клубов Российской Премьер-Лиги.

Фото: РФС

"На встрече мы проанализировали взаимодействие клубов и судей и договорились, что теперь логистикой арбитров будет заниматься Российский футбольный союз, а клубы в равной доле компенсируют эти затраты", - передает слова Хачатурянца пресс-служба РФС.



Также на встрече обсудили дальнейшие планы по реализации судейской реформы, работу Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, порядок использования системы ВАР и предложения по системе мотивации судей.



Источник: пресс-служба РФС