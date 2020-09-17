"На встрече мы проанализировали взаимодействие клубов и судей и договорились, что теперь логистикой арбитров будет заниматься Российский футбольный союз, а клубы в равной доле компенсируют эти затраты", - передает слова Хачатурянца пресс-служба РФС.
Также на встрече обсудили дальнейшие планы по реализации судейской реформы, работу Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, порядок использования системы ВАР и предложения по системе мотивации судей.
Источник: пресс-служба РФС
Глава судейского комитета провел встречу с клубами РПЛ
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретился в Доме футбола с руководителями клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС
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