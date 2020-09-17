"Читал, но никакой конкретики не слышал. Понятно, что Массимо его хорошо знает, ведь именно при нем Бакаев начал свое восхождение в "Спартаке". В курсе, что с тех пор парень прилично вырос как игрок, добрался до первой сборной. Так что футболист это, безусловно, очень интересный. Но по поводу его будущего ничего сказать не могу, не владею информацией", - сказал Д’Урбано.
Напомним, что Джорджо Д’Урбано был тренером "Спартака" по физической подготовке с 2017 по 2018 год, когда командой руководил Массимо Каррера.
Источник: телеграм-канал журналиста Вячеслава Короткина
Тренер АЕКа - об интересе к Бакаеву: по нему нет никакой конкретики
Джорджо Д’Урбано, помощник главного тренера АЕКа Массимо Карреры, прокомментировал слухи об интересе греческого клуба к хавбеку "Спартака" Зелимхану Бакаеву.
Фото: ФК "Спартак"
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