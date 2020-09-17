По информации источника, "динамовцы" ведут переговоры о трансфере 26-летнего атакующего хавбека. Переход Томми может обойтись "Динамо" в 5,5 млн евро.
Сообщается, что у Томми есть казахстанские корни. Игрок получит паспорт РФ. Он не играл за молодежную и национальную сборные Германии.
Минувший сезон хавбек провел на правах аренды в "Фортуне". За 34 матча в чемпионате Германии он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: Betting Insider
Источник: полузащитник "Штутгарта" Томми может перейти в "Динамо" за 5,5 млн евро. Игрок получит российский паспорт
Полузащитник "Штутгарта" Эрик Томми может продолжить карьеру в московском "Динамо".
Фото: ФК "Штутгарт"
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