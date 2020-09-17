Решение о проведении матча "Ростов" - "Ротор" примет Роспотребнадзор

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по проведению матча 8-го тура "Ростов" - "Ротор".
Фото: ФК "Ротор"
"Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги.

Окончательное решение о проведении матча 8-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области", - заявила пресс-служба РФС.

Напомним, что матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Ротор" - "Краснодар" был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Клубу из Волгограда было присуждено техническое поражение.

Встреча "Ростова" и "Ротора" запланирована на 19 сентября 19:00 по Москве. Ростовский клуб направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину о целесообразности проведения данного матча.

В чемпионате России "Ростов" занимает 8 место, а "Ротор" замыкает турнирную таблицу.

Источник: пресс-служба РПЛ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ротор Краснодар Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Орье
Физиотерапевт ЦСКА продолжит работу в "Барселоне"
Источник: форвард "Эвертона" Тосун может перейти в "Зенит" 3
Решение о проведении матча "Ростов" - "Ротор" примет Роспотребнадзор 1
"Ахмат" обыграл "Знамя" с Павлюченко и Шишкиным в Кубке России
Источник: полузащитник "Штутгарта" Томми может перейти в "Динамо" за 5,5 млн евро. Игрок получит российский паспорт
Карасев, Левников и Мешков обслужат матчи Лиги наций 2
Тренер АЕКа - об интересе к Бакаеву: по нему нет никакой конкретики 1
Глава судейского комитета провел встречу с клубами РПЛ
Клуб из Китая перебил предложение "Локомотива" по нападающему "Порту" Тикиньо 1
Юран попросит РФС направить в детский дом сумму его штрафа
У защитника "ПСЖ" Берната диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Харлачев назначен новым главным тренером омского "Иртыша"
В "Баварии" подтвердили, что Алькантара перейдет в "Ливерпуль"
"Нам теперь тоже нужно заявить о снятии с чемпионата?". Гендиректор "Динамо" - о судействе в матче с "Рубином" 5
Президенту "Барселоны" Бартомеу вынесут вотум недоверия
"Лион" проявляет интерес к полузащитнику "Милана"
Избитый Широковым судья Данченков: его знакомые предлагали замять дело 5
Жамалетдинов: игра против ЦСКА будет более принципиальной, чем против "Спартака" 6
Алли может покинуть "Тоттенхэм" в текущее трансферное окно
"ПСЖ" предложил "Наполи" за Кулибали 52 миллиона евро 1
Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в "Тоттенхэм"
Олич: даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, Путин не болел за ЦСКА. Он болел за "Зенит", и это нормально 2
Россия стартует в еврокубках-2020/21. 5 лет назад «Динамо» Черчесова выиграло все матчи в группе 8
Стало известно, сколько Бэйл будет зарабатывать в "Тоттенхэме"
Семин напал на Кикнадзе: говорит, Миранчука надо было продавать дороже и зимой. Но как, если контракт заканчивался? 1
Семак обошел Виллаш-Боаша по победам на посту главного тренера "Зенита" 9
Алькантара озвучил свои требования по зарплате в случае перехода в "Ливерпуль"
Источник: игроки "ПСЖ" перестают верить в Тухеля 2
Сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА 4
Все новости