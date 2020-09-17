"Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги.
Окончательное решение о проведении матча 8-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области", - заявила пресс-служба РФС.
Напомним, что матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Ротор" - "Краснодар" был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Клубу из Волгограда было присуждено техническое поражение.
Встреча "Ростова" и "Ротора" запланирована на 19 сентября 19:00 по Москве. Ростовский клуб направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину о целесообразности проведения данного матча.
В чемпионате России "Ростов" занимает 8 место, а "Ротор" замыкает турнирную таблицу.
Источник: пресс-служба РПЛ
Решение о проведении матча "Ростов" - "Ротор" примет Роспотребнадзор
Российская Премьер-Лига опубликовала заявление по проведению матча 8-го тура "Ростов" - "Ротор".
Фото: ФК "Ротор"
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