Источник: форвард "Эвертона" Тосун может перейти в "Зенит"

Зенит " проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Дженку Тосуну.

Источник: Ajansspor

Как сообщает источник, петербургский клуб уже начал с "Эвертоном" переговоры, которые проходят в положительном ключе. Отмечается, что 29-летний футболист уже интересуется условиями жизни в России.



Последний сезон Тосун выступал за "Кристал Пэлас" на правах аренды, но из-за травмы принял участие лишь в 5 матчах и забил 1 гол. С 2013 года форвард регулярно вызывается в сборную Турции. Контракт игрока с "Эвертоном" действует до лета 2022 года.



Источник: Ajansspor