По информации источника, английский клуб готов продать футболиста до закрытия трансферного окна. Однако отмечается, что переход ивуарийца в "Спартак" маловероятен. Ранее сообщалось об интересе к Орье со стороны "Милана", но трансфер не состоялся.
Контракт игрока с "Тоттенхэмом" действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии Орье сыграл в 33 матчах, в которых забил 1 гол, сделал 7 результативных передач и получил 2 желтые карточки.
Источник: Inside Futbol со ссылкой на The Athletic
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Орье
"Спартак" интересуется крайним защитником "Тоттенхэма" Сержем Орье.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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