По информации источника, возвращение Лунева на поле ожидается к началу группового этапа Лиги чемпионов. Ракицкий же тренируется в общей группе с небольшими ограничениями. Решение о его участии в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" будет принято перед вылетом в Екатеринбург.
Напомним, что встреча "Урала" и "Зенита" состоится 19 сентября на стадионе "Центральный". Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по Москве.
После 7-и туров "Зенит" лидирует в РПЛ с 16 очками.
Источник: Bobsoccer.ru
Лунев восстановится от травмы к началу Лиги чемпионов. Ракицкий может сыграть с "Уралом"
Игроки "Зенита" Андрей Лунев и Ярослав Ракицкий продолжают восстанавливаться от травм.
Фото: РИА Новости
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