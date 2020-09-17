73-летний Семин заявил, что не знает, откуда взялась эта публикация.
"Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Всё нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать Stories", - приводит слова Семина Sport24.
На фотографии модель Юлия. На своей странице в инстаграме девушка публиковала фото в футболке из коллекции Юрия Семина.
Напомним, 31 мая у Семина истекло соглашение с "Локомотивом" и он покинул пост главного тренера железнодорожников. Вчера специалист не исключил, что продолжит тренерскую карьеру.
Семин прокомментировал появление в его инстаграме полуобнаженной девушки
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил появление в сторис его инстаграма фотографию полуобнаженной девушки.
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