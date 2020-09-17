Напомним, "Динамо" 17 сентября во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы проиграло тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2 и завершило выступление в турнире.
"Кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор — это позорище. "Локомотив" Тбилиси будто любительская команда: у них нет бюджета, ничего нет. Но даже на их фоне "Динамо" выглядело ещё хуже", - цитирует Лещенко "Чемпионат".
Бело-голубые в чемпионате России занимают 5-е место в турнирной таблице. В активе "Динамо" 11 очков в 7 турах.
Лещенко - о вылете "Динамо" из Лиги Европы: кроме стыда ничего не чувствую. Это даже не позор - это позорище
Народный артист РСФСР, члена консультативного совета московского "Динамо" Лев Лещенко высказался о вылете клуба из Лиги Европы.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!