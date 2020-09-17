Напомним, "Динамо" 17 сентября во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы проиграло тбилисскому "Локомотиву" со счетом 1:2 и завершило выступление в турнире.
"Всё. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так?" - написал Геркус в твиттере.
Геркус: "Динамо" вылетело от полулюбительской команды. Зачем так?
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на вылет "Динамо" из еврокубков.
Gettyimages.ru
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