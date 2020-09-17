— Меньше чем за 40 миллионов евро ЦСКА его не отдаст. Но сегодня это большая сумма, она соизмерима с 60-70 миллионами год назад. Уверен, что в это трансферное окно Влашич никуда не уедет, — рассказал агент в интервью РБ-Спорту.
Лахтер также считает, что даже такие суммы не заставят ЦСКА продать хорвата в "Зенит", который так интересуется футболистом. Он считает, что Влашич точно уедет в Европу.
В текущем сезоне Влашич провёл пять матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Агент Лахтер: уверен, что в это трансферное окно Влашич никуда не уедет
Агент Деннис Лахтер уверен, что ЦСКА не отпустит полузащитника Николу Влашича в текущее трансферное окно.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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